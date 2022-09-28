В Казани открыли мечеть «Рауза»

В Казани состоялась церемония открытия мечети «Рауза» по ул. Сеченова, 21. В ней принял участие президент Татарстана Рустам Минниханов.

Церемония началась с чтения суры из Священного Корана. Рустам Минниханов, а также глава Духовного управления мусульман РТ, муфтий республики Камиль хазрат Самигуллин и министр финансов региона Радик Гайзатуллин выступили с приветственными словами. Гости осмотрели мечеть и приняли участие в полуденном намазе.

Мечеть «Рауза» — кирпичное здание площадью 1,4 тыс. кв. м. У нее два минарета, в здании есть подвальный этаж. Молельный зал для мужчин рассчитан на 300 человек, а балкон для женщин — на 75 человек, сообщили в пресс-службе президента республики.

Фото: tatarstan.ru

В мечети есть помещения для религиозных церемоний и торжеств (никах, имянаречение и др.), чаепития, конференц-зал, учебные классы, комнаты имама, учителей, гардеробы. Помещения рассчитаны в том числе для людей с ограниченными возможностями здоровья.

О том, что в Казани появится мечеть «Рауза», стало известно в 2020 году. «Реальное время» рассказывало, что местному ООО «Капитал-Р» предоставили разрешение на условно разрешенный вид использования — религиозное использование в зоне специального назначения.



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Маргарита Головатенко