В Совфеде заявили, что покинувшие страну россияне, не нарушившие закон, могут вернуться в любое время

Фото: скриншот видео council.gov.ru

Граждане, уехавшие из России после объявления о частичной мобилизации, не нарушившие закон, могут вернуться без правовых последствий в любой момент. РФ — правовое государство, об этом написал глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрей Климов в своем telegram-канале.

— С точки зрения нашей Конституции любой может свободно покинуть российскую территорию если у него/еее нет особых, весьма конкретных, описанных законодательством обременений. Если таковые есть, то на вопрос «что делать с нарушителем?» должны ответить административный либо уголовный кодексы, — уточнил сенатор.

По мнению Климова, вернувшимся в страну россиянам не избежать «моральной ответственности».

Россияне после объявления о частичной мобилизации начали уезжать из страны. Вчера на КПП «Верхний Ларс» на участке российско-грузинской границы разрешили пеший переход границы. Там скопилось 3,5 тысячи автомобилей. И.о. руководителя комитета миграционной службы МВД Казахстана Аслан Аталыков вчера сообщил, что с 21 сентября в страну въехало порядка 98 тысяч российских граждан и выехали 64 234. Отдельно глава МВД республики Марат Ахметжанов заявил, что Казахстан выдаст России уклоняющихся от мобилизации в случае, если их объявят в международный розыск.



В Минобороны России уточнили, что ведомство не обращалось к госорганам Казахстана, Грузии и других стран для якобы принудительного возвращения находящихся там российских граждан.



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Татьяна Леухина