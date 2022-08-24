В Татарстане сократился средний размер микрозайма

В июле 2022 года средний размер микрозайма в Татарстане составил 9 912 рублей. По сравнению с апрелем он уменьшился на 1,5%, следует из данных Национального бюро кредитных историй.

По размеру среднего «займа до зарплаты» Татарстан занял пятую строчку в рейтинге из 30 регионов-лидеров. В топ-3 вошли Москва (11 440 рублей), Ростовская область (10 430 рублей) и Санкт-Петербург (10 050 рублей). На четвертом месте закрепилась Московская область, где средний размер микрозайма в июле составил 9 932 рубля.

— В апреле, на фоне экономической неопределенности, средний чек микрозайма немного подрос. Однако в последующие месяцы этот показатель снижался, стабилизировавшись в июне-июле на уровне 9 тысяч рублей, — рассказал директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

Фото: realnoevremya.ru

В целом, по данным 3 000 микрофинансовых организаций и кредитных потребительских кооперативов, которые передают сведения в НБКИ, в июле средний размер «займа до зарплаты» составил 9,04 тысячи рублей. Это на 1,3% меньше, чем в апреле.

По данным НБКИ, в июне 2022-го татарстанцы взяли 75 470 микрозаймов. Это на 2,9% больше, чем в предыдущем месяце. В рейтинге 30 регионов-лидеров по выдаче займов «до зарплаты» Татарстан занял шестую строчку.



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Татьяна Демина