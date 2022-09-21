Российский рынок акций падает с начала торгов после обращения Путина
С начала торгов 21 сентября российский рынок акций падает на фоне обращения президента страны Владимира Путина, в котором он объявил о начале частичной мобилизации.
Так, например, торги по акциям «Яндекс» вчера закрылись на отметке в 2 010 рублей, а сегодня их цена резко упала до уровня в 1 731,2 рубля. Падение составило порядка 13%.
Чуть меньший спад — на 7,38% — отметился у акций «Газпрома». В самом начале торгов ценные бумаги этой компании подешевели до 204,69 рубля при отметки на вчерашнем закрытии в 221,15 рубля.
Похожий спад — на 7,63% — наблюдается у акций «Сбербанка». В начале торгов 21 сентября акции стоили порядка 115,79 рубля.
Акции «Татнефти» также потеряли в цене чуть более 7,5%. На открытии ценные бумаги опустились до уровня в 383,7 рубля.
Стоит отметить, что после первоначального шока рынок ценных бумаг уже начал постепенно восстанавливаться, но, тем не менее, акции российских компаний торгуются ниже уровня закрытия Мосбиржи на 20 сентября.
Вместе с этим, впервые с 9 августа индекс Московской биржи опустился ниже 2 100 пунктов.
Напомним, сегодня президент России Владимир Путин выступил с обращением к гражданам, в котором объявил о начале частичной мобилизации в стране. Затронет это тех, кто уже проходил службу в вооруженных силах и имеет определенные воинские специальности. Студенты вузов под мобилизацию не попадают. Также министр обороны России Сергей Шойгу в ходе сегодняшнего интервью заверил, что срочников на специальную военную операцию отправлять не будут.
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