Российский рынок акций падает с начала торгов после обращения Путина

С начала торгов 21 сентября российский рынок акций падает на фоне обращения президента страны Владимира Путина, в котором он объявил о начале частичной мобилизации.

Так, например, торги по акциям «Яндекс» вчера закрылись на отметке в 2 010 рублей, а сегодня их цена резко упала до уровня в 1 731,2 рубля. Падение составило порядка 13%.

Фото: «Тинькофф инвестиции»

Чуть меньший спад — на 7,38% — отметился у акций «Газпрома». В самом начале торгов ценные бумаги этой компании подешевели до 204,69 рубля при отметки на вчерашнем закрытии в 221,15 рубля.

Фото: «Тинькофф инвестиции»

Похожий спад — на 7,63% — наблюдается у акций «Сбербанка». В начале торгов 21 сентября акции стоили порядка 115,79 рубля.

Фото: «Тинькофф инвестиции»

Акции «Татнефти» также потеряли в цене чуть более 7,5%. На открытии ценные бумаги опустились до уровня в 383,7 рубля.

Фото: «Тинькофф инвестиции»

Стоит отметить, что после первоначального шока рынок ценных бумаг уже начал постепенно восстанавливаться, но, тем не менее, акции российских компаний торгуются ниже уровня закрытия Мосбиржи на 20 сентября.

Вместе с этим, впервые с 9 августа индекс Московской биржи опустился ниже 2 100 пунктов.

Напомним, сегодня президент России Владимир Путин выступил с обращением к гражданам, в котором объявил о начале частичной мобилизации в стране. Затронет это тех, кто уже проходил службу в вооруженных силах и имеет определенные воинские специальности. Студенты вузов под мобилизацию не попадают. Также министр обороны России Сергей Шойгу в ходе сегодняшнего интервью заверил, что срочников на специальную военную операцию отправлять не будут.

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Артем Гафаров