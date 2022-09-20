Индекс Мосбиржи падает ниже 2200 пунктов

Индекс Мосбиржи сегодня на торгах вторника пробил планку в 2 200 пунктов. Это произошло после объявления о проведении референдумов на территории ДНР и ЛНР.

К 15.11 индекс Мосбиржи составил 2 236,64 пункта (-8%, минимум сессии — 2 171,92 пункта, падение на 10,6%), уточняет «Интерфакс».

Фото: скриншот

Сегодня Луганская и Донецкая народные республики назначили проведение референдумов о присоединении к России с 23 по 27 сентября.

Член Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев, комментируя инициативу, заявил, что это и есть «логическое завершение освободительного процесса Донбасса». Также, по его словам, только таким образом Россия и Донбасс смогут «защитить русских на этой территории».

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Татьяна Леухина