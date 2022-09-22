Российский рынок акций частично восстановился к завершению торгов после падения 21 сентября

К закрытию торгов на Московской бирже 21 сентября российский рынок акций по большей части восстановился, но до отметки при закрытии 20 сентября подняться не удалось.

Так, например, если при открытии вчерашних торгов акции «Яндекса» подешевели на 13,78% и опустились до отметки в 1731,2 рубля, то к моменту закрытия Мосбиржи им удалось восстановить 9,39%. К окончанию торгов акции «Яндекса» зафиксировали цену в 1899,4 рубля.

Фото: «Тинькофф инвестиции»

«Газпром» к моменту вчерашнего открытия потерял в цене 7,44% и опустился до уровня в 204,69 рубля. К моменту закрытия «Московской биржи» акции компании также зафиксировали цену выше, чем в начале торгов. Рост составил 5,38%. Стоимость ценных бумаг «Газпрома» по окончании торгов остановилась на цене в 214,07 рубля.

Фото: «Тинькофф инвестиции»

Акции «Сбербанка», изначально подешевевшие на те же самые 7,44% и торговавшиеся на уровне в 115,79 рубля, восстановились на 3,89%. Финальная отметка цены ценных бумаг банка составила 120,23 рубля.

Фото: «Тинькофф инвестиции»

ГДР X5 RetailGroup к моменту открытия Мосбиржи 21 сентября упала аж на 12,24% и торговалась по цене в 1193,5 рубля. Тем не менее акции компании восстановились на 5,75% и зафиксировались в цене к окончанию сессии на уровне в 1259,5 рубля.

Фото: «Тинькофф инвестиции»

Акции «Лукойла» в начале вчерашней утренней сессии также подешевели — на 8,13%. Минимальная отметка стоимости ценных бумаг компании составила порядка 3725,5 рубля. К закрытию биржи акции также частично восстановились в цене — рост составил 6,16%. Финальная стоимость ценных бумаг — 3955 рублей.

Фото: «Тинькофф инвестиции»

«Роснефть» также вчерашним утром опустилась на 9,9%. Акции этой компании стоили 298,15 рубля. Тем не менее, к закрытию вечерней сессии они восстановились на 4,85% и зафиксировались в цене на отметке в 312,55 рубля.

Фото: «Тинькофф инвестиции»

Из этого списка заметно выделяется татарстанская «Татнефть». Если при открытии торгов обыкновенные акции компании упали на 7,12% то, в отличие от других представленных предприятий, продолжили падение. К окончанию торгов ценные бумаги «Татнефти» опустились с отметки в 383,7 рубля на открытии до 379,7 рубля. Падение составило 0,94% от утренней отметки 21 сентября.

Фото: «Тинькофф инвестиции»

Напомним, вчера президент России Владимир Путин в своем обращении объявил о начале частичной мобилизации для скорейшего установления мира на Донбассе. Наше издание обсуждало эту тему в ходе специального выпуска «Реальное время» Live.

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Артем Гафаров