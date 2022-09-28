Новости общества

04:06 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В комитете Госдумы не рассматривают смертную казнь как наказание за любое преступление

03:28, 28.09.2022
В комитете Госдумы не рассматривают смертную казнь как наказание за любое преступление
Фото: duma.gov.ru

Смертная казнь не может рассматриваться как возможная мера наказания за любое преступление, заявила ТАСС первый зампред думского комитета по госстроительству и законодательству Ирина Панькина.

— Наша позиция [комитета] неизменна. Мы неоднократно заявляли о том, что смертная казнь на сегодняшний день не рассматривается в качестве возможного вида наказания за какое бы то ни было преступление. Тому есть целый ряд легитимных и объективных причин, — сказала она.

По ее словам, Уголовный кодекс содержит широкий спектр наказаний — вплоть до пожизненного лишения свободы, которое для особо опасных преступников является «не менее мрачной перспективой».

Парламентарий резюмировала, что к тому, что касается преступлений против детей, необходим комплексный подход, и большое значение в данном вопросе имеют и меры превентивного характера.

Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас ранее заявлял, что в России невозможно преодолеть мораторий на смертную казнь, не внося изменений в Конституцию.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко
ОбществоВластьПроисшествия

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также