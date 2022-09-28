В комитете Госдумы не рассматривают смертную казнь как наказание за любое преступление

Смертная казнь не может рассматриваться как возможная мера наказания за любое преступление, заявила ТАСС первый зампред думского комитета по госстроительству и законодательству Ирина Панькина.



— Наша позиция [комитета] неизменна. Мы неоднократно заявляли о том, что смертная казнь на сегодняшний день не рассматривается в качестве возможного вида наказания за какое бы то ни было преступление. Тому есть целый ряд легитимных и объективных причин, — сказала она.

По ее словам, Уголовный кодекс содержит широкий спектр наказаний — вплоть до пожизненного лишения свободы, которое для особо опасных преступников является «не менее мрачной перспективой».

Парламентарий резюмировала, что к тому, что касается преступлений против детей, необходим комплексный подход, и большое значение в данном вопросе имеют и меры превентивного характера.

Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас ранее заявлял, что в России невозможно преодолеть мораторий на смертную казнь, не внося изменений в Конституцию.



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Маргарита Головатенко