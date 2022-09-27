В Альметьевске на пожаре в многоквартирном доме спасли мужчину

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Татарстану

В Альметьевске на пожаре в многоквартирном жилом доме по ул. Шевченко, 7 спасли мужчину, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Татарстану.



Сообщение о пожаре поступило в 18.18. Пожарные по прибытии обнаружили очаг пожара в подвале — там горели б/у вещи. Мужчину 1965 года рождения обнаружили в подвале в ходе тушения пожара. Его спасли с помощью маски спасаемого от дыхательного аппарата на сжатом воздухе. Пострадавшего доставили с ожогами в ЦРБ Альметьевска.

В 18.37 пожар полностью ликвидировали на площади 2 кв. метра. К прибытию пожарных из подъезда эвакуировались самостоятельно 27 жильцов.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Татарстану

20 сентября в Елабуге на пожаре в многоэтажке спасли пять человек. С верхних задымленных этажей при помощи маски спасаемого от дыхательных аппаратов на сжатом воздухе пожарные спасли четырех человек, в том числе двух детей. С четвертого этажа по установленной автолестнице спасен один человек. До прибытия пожарных самостоятельно эвакуировались 47 человек.



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Маргарита Головатенко