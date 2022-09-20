В Елабуге на пожаре в многоэтажке спасли пять человек

Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по Татарстану

В Елабуге на пожаре в многоэтажке спасли пять человек. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Татарстану.

Сообщение о пожаре о горении в электрощитке на 6 этаже в девятиэтажке поступило в 21.00. До прибытия пожарных самостоятельно эвакуировались 47 человек.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по Татарстану

В 21.21 последствия пожара ликвидировали. Площадь пожара составила 1 кв. метр.

С верхних задымленных этажей при помощи маски спасаемого от дыхательных аппаратов на сжатом воздухе пожарные спасли 4 человек, в том числе 2 детей. С 4 этажа по установленной автолестнице спасён один человек. Погибших и пострадавших нет.

Вчера в Альметьевске двух человек спасли на пожаре в девятиэтажке. ЧП произошло в квартире на третьем этаже девятиэтажки. Происходило горение стиральной машины в квартире.



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Татьяна Леухина