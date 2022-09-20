В Елабуге на пожаре в многоэтажке спасли пять человек
В Елабуге на пожаре в многоэтажке спасли пять человек. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Татарстану.
Сообщение о пожаре о горении в электрощитке на 6 этаже в девятиэтажке поступило в 21.00. До прибытия пожарных самостоятельно эвакуировались 47 человек.
В 21.21 последствия пожара ликвидировали. Площадь пожара составила 1 кв. метр.
С верхних задымленных этажей при помощи маски спасаемого от дыхательных аппаратов на сжатом воздухе пожарные спасли 4 человек, в том числе 2 детей. С 4 этажа по установленной автолестнице спасён один человек. Погибших и пострадавших нет.
Вчера в Альметьевске двух человек спасли на пожаре в девятиэтажке. ЧП произошло в квартире на третьем этаже девятиэтажки. Происходило горение стиральной машины в квартире.
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