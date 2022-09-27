На граничащем с Грузией КПП появились списки всех мобилизованных

Фото: скриншот с «Яндекс.Карты»

На въездах в Северную Осетию и на КПП «Верхний Ларс» организованы мобильные оперативные группы, состоящие из представителей военкоматов и органов исполнительной власти, которые вручают повестки всем, кто подлежит призыву, вне зависимости от того, в каком регионе они были поставлены на воинский учет, сообщает «РБК» со ссылкой на пресс-службу главы правительства Северной Осетии.

Раньше на граничащих с Грузией КПП повестки вручались только жителям Северной Осетии, попадавшим под критерии частичной мобилизации. Теперь оперативная группа имеет списки всех россиян, которые подлежат призыву, независимо от региона.



До этого момента власти утверждали, что опергруппа имеет на руках списки только жителей Северной Осетии, которые подлежат частичной мобилизации. Выезжающие за пределы республики лица просматривались по списку, и те, кто в них находился, получали повестки.

— Сейчас ситуация меняется. Теперь на руках у оперативных групп будут списки по другим регионам России, вне зависимости от места постановки на воинский учет, — предупредили в пресс-службе.

Как отметили в правительстве Северной Осетии, «до текущего момента мы говорили о том, что эта оперативная группа имеет на руках списки жителей республики — лиц, подлежащих частичной мобилизации, в соответствии с критериями». В пресс-службе подтвердили, что повестки на погранпункте уже вручались.

Фото: vlars.ru

Глава Северной Осетии Сергей Меняйло сообщил, что 27 сентября у границы поставят указатель о том, что там находится пункт мобилизации. Сотрудники будут заранее оповещать россиян, не подлежащих выезду, что «лучше никуда не ехать, а возвращаться».

— Основное правило — это то, что повестка должна быть вручена лично в руки призывнику, а по месту жительства, прописки и так далее — это уже вопрос второй, — пояснили в пресс-службе.

Глава Совета по правам человека при президенте Российской Федерации Валерий Фадеев назвал любые возможные ограничения на выезд из страны для мужчин, не получивших повестку, нарушением.

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Илина Хакимова