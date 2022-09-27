В Еврокомиссии заявили, что у россиян сейчас нет условий для запроса статуса беженца

Представитель Еврокомиссии Анита Хиппер объяснила, что у граждан России, несмотря на условия частичной мобилизации, нет условий для получения статуса беженцев.

— Нет каких-либо особых требований к гражданам России, у нас есть прочная законодательная база с правилами, касающимися этих вопросов, в том числе директива по предоставлению убежища, — цитирует ее слова RT.

Фото: realnoevremya.ru

Она также заявила, что каждый запрос «должен изучаться индивидуально.

Известно, что Минобороны России не обращалось к госорганам Казахстана, Грузии и других стран для якобы принудительного возвращения находящихся там российских граждан. Подобные обращения не разрабатывают и не планируют.

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Елизавета Пуншева