Гидрометцентр Татарстана предупредил о похолодании до -2 градусов ночью и сильном дожде утром

Фото: realnoevremya.ru/Роман Хасаев (архив)

В Татарстане ночью среду, 28 сентября, температуры опустится ниже 0 градусов. Об этом сообщает Гидрометцентр республики.

В Татарстане ночью похолодает до 0..+5 градусов. На западе республики ожидается до +8°С. При прояснениях в низких местах температура опустится до -2°С.

Утром в отдельных районах Татарстана пройдет сильный дождь. Ночью и утром локально туман

Фото: realnoevremya.ru (архив)

По прогнозу синоптиков, до конца недели в Татарстане сохранится прохладная погода с дождями и порывистым ветром. Лишь в субботу, 1 октября, с ростом атмосферного давления осадки постепенно прекратятся. Дневные температуры немного повысятся и составят +10... +15°С.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Леухина