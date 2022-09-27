Гидрометцентр Татарстана предупредил о похолодании до -2 градусов ночью и сильном дожде утром
В Татарстане ночью среду, 28 сентября, температуры опустится ниже 0 градусов. Об этом сообщает Гидрометцентр республики.
В Татарстане ночью похолодает до 0..+5 градусов. На западе республики ожидается до +8°С. При прояснениях в низких местах температура опустится до -2°С.
Утром в отдельных районах Татарстана пройдет сильный дождь. Ночью и утром локально туман
По прогнозу синоптиков, до конца недели в Татарстане сохранится прохладная погода с дождями и порывистым ветром. Лишь в субботу, 1 октября, с ростом атмосферного давления осадки постепенно прекратятся. Дневные температуры немного повысятся и составят +10... +15°С.
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