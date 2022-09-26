В Татарстане на этой неделе ожидаются дожди и слабые заморозки

Фото: Максим Платонов

В Татарстане в связи с активным циклоном, который сместился на территорию региона с юго-востока, ухудшилась погода. Накануне наблюдались дожди, местами сильные. Максимальные температуры не превышали +10... +14 градусов, ночью они опустились от +6 до +9°С.



Сегодня в большинстве районов Татарстана также отмечается небольшой дождь. Температуры в полдень составили +10... +12°С. В ближайшие дни республика окажется под влиянием атмосферных фронтов западного циклона — ожидается холодная дождливая погода.

Во вторник, 27 сентября, Татарстан расположится на юго-западной периферии антициклона вблизи атмосферных фронтов — из-за этого местами пройдет небольшой дождь, ночью и утром в отдельных районах возможен туман. Минимальные температуры воздуха ночью составят +3... +8°С, а максимальные днем — +8... +13°С.

В среду, 28 сентября, ночью местами в западных районах Татарстана, днем повсеместно пройдут дожди. Утром и днем в отдельных районах ожидается сильный ветер 15—20 м/с. В ночные часы температурный фон составит 0... +5°С, на западе до +8°С, местами в воздухе и на почве возможны слабые заморозки; днем не выше +5... +10°С.

Фото: realnoevremya.ru

В четверг и пятницу, 29—30 сентября, ожидается облачная погода с дождями, местами с сильным порывистым ветром. Температура воздуха ночью не превысит +2... +7°С, днем +5... +11°С.

По предварительному прогнозу Гидрометцентра Татарстана, в субботу, 1 октября, с ростом атмосферного давления осадки постепенно прекратятся. Дневные температуры немного повысятся и составят +10... +15°С.

В Гидрометцентре предупреждали татарстанцев о тумане во вторник, 27 сентября. По прогнозу синоптиков, туман в Татарстане, в том числе и в Казани, возможен завтра ночью и утром.



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Маргарита Головатенко