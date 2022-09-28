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Сегодня в Татарстане дождь, сильный ветер и до +10 градусов

06:30, 28.09.2022
Сегодня в Татарстане дождь, сильный ветер и до +10 градусов
Фото: tatarmeteo.ru

В среду, 28 сентября, в Татарстане ожидается облачная погода. Утром и днем пройдет дождь, в отдельных районах сильный, сообщает Гидрометцентр республики.

Максимальная температура воздуха днем составит +5... +10 градусов. В Казани ожидается до +9°С, в Набережных Челнах — до +8°С.

Синоптики прогнозируют восточный, юго-восточный ветер. Утром и днем местами его порывы могут усиливаться до 15—20 м/с.

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

По предварительному прогнозу Гидрометцентра Татарстана, в субботу, 1 октября, с ростом атмосферного давления осадки постепенно прекратятся. Дневные температуры немного повысятся и составят +10... +15°С.

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Татьяна Демина
Общество Татарстан

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