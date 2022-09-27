В Татарстане за минувшие сутки выявили 641 случай COVID-19

В Татарстане за минувшие сутки выявили 641 новый случай COVID-19. Общее число заболевших достигло 178 050.

76 человек госпитализировали в больницы за сутки, выздоровели — 986 пациентов. С начала пандемии от COVID-19 вылечились 168 861 татарстанец.

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

За минувшие сутки не зарегистрировали ни одного случая смерти от COVID-19, всего — 2 004.

Вся важная информация о пандемии коронавируса в Татарстане, России и мире — в специальном сюжете «Реального времени». Последние новости о COVID-19 на 27 сентября читайте в подборке интернет-газеты.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Леухина