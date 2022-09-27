В Казани до 10 октября ограничат движение по улице Тукая

Фото: realnoevremya.ru/Максим Кокунин (архив)

В Казани частично ограничат движение по улице Тукая. Об этом сообщается на сайте мэрии города.

С 28 сентября по 10 октября ограничат движение транспорта и частично закроют тротуар возле дома № 91 по ул. Тукая. Это связано с обустройством трассы электрокабеля к жилому дому.

скриншот google.com/maps

Кроме того, с 26 сентября по 10 октября ограничили движение для транспорта и частично закрыли тротуар около здания №86 по ул. Тукая. Это также связано с обустройством трассы электрокабеля.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Леухина