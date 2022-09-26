Жители Альметьевска опасаются открытых люков недалеко от школы и детской поликлиники — видео

Фото: кадр видео / ТНВ

Жители Альметьевска опасаются открытых люков возле здания бывшего ДК им. Горького — после закрытия ночного клуба оно пустует и не находится под охраной, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.



На территории — десятки канализационных люков, глубина некоторых доходит до 2 метров. Альметьевцы считают, что в люки могут провалиться дети — подобные случаи не так давно уже регистрировали, например, в Уфе, Казани, Челябинске.

Некоторые жители прикрыли люки самостоятельно. Однако неравнодушные убеждены — это не решает проблему. Недалеко находятся школа и детская поликлиника, а в это место часто заезжают автомобилисты, чтобы припарковать машину.

В социальных сетях альметьевцы уже не раз попадали в люки колесами автомобилей. Заявка есть и на сайте «Народный контроль». Горожане предполагают, что крышки люков украли и сдали на металлолом. Однако это не освобождает владельцев территории от обеспечения безопасности.

В исполкоме города рассказали, что заброшенное здание два года назад передали на баланс в Управление по делам детей и молодежи. Как прокомментировал начальник Управления по делам детей и молодежи Альметьевского района Ильнур Фасхутдинов, пока люки «прикрыли временными средствами», в скором времени планируется «капитально этот вопрос решать и закрывать».

В июле в Казани возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность) после падения ребенка 2018 года рождения в люк у дома по улице Чуйкова. 29 июля во время игры ребенок наступил на ненадлежащим образом закрытый люк. Это увидел его отец и велел ему отойти, но в следующий момент крышка перевернулась и мальчик упал в колодец. Ребенка достали на поверхность и отвезли в больницу.

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Маргарита Головатенко