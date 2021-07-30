В Казани возбудили уголовное дело по факту падения ребенка в люк на улице Чуйкова

В Казани возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность) после падения ребенка 2018 года рождения в люк у дома по улице Чуйкова. Мальчика доставили в реанимацию в ДРКБ.

По предварительным данным, 29 июля во время игры ребенок наступил на ненадлежащим образом закрытый люк. Это увидел его отец и велел ему отойти, но в следующий момент крышка перевернулась и мальчик упал в колодец. Ребенка достали на поверхность и отвезли в больницу.

Информацию о происшествии удалось выявить при мониторинге СМИ, сообщил старший помощник руководителя СУ Следственного комитета России по Татарстану Андрей Шептицкий.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.



В октябре 2019 года в соцсетях появилось видео, где ребенок во время прогулки проваливается в неплотно закрытый крышкой канализационный люк. Сообщалось, что инцидент произошел в одном из городов Татарстана. Позже выяснилось, что видео снято в Санкт-Петербурге.



Татьяна Демина