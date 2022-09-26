Девять детей, пострадавших в результате стрельбы в Ижевске, находятся в реанимации

Девять детей, пострадавших в результате стрельбы в школе №88 в Ижевске, находятся в реанимации, об этом сообщил главврач республиканкой больницы №1 Александр Шаклеин.

— На сегодняшнее время в клинике находятся 18 пациентов, 16 детей, двое взрослых. Из 16 ребятишек девять находятся в реанимации в состоянии тяжелом, — приводит «РИА Новости» его слова.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Следственный комитет России сообщил, что число жертв стрельбы в школе №88 в Ижевске выросло до 15. Среди погибших 11 человек — школьники, остальные — взрослые.

Татарстан направил на помощь пострадавшим в ижевской школе №88 нейрохирургов, анестезиологов-реаниматологов, травматологов, психиатров и психологов. Всего в столицу Удмуртии отправились 18 специалистов.

Согласно данным СК, число жертв стрельбы в школе №88 в Ижевске выросло до 15. Среди погибших 11 человек — школьники, остальные — взрослые. Ранения получили 24 пострадавших, среди них 22 ученика и двое взрослых. Расследование уголовного дела продолжается.

По факту стрельбы в школе Ижевска возбуждено уголовное дело по двум статьям УК России — пп. «а», «в», «е» ч. 2 ст. 105 (убийство двух и более лиц, в том числе малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, совершенное общеопасным способом) и ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка, пересылка или ношение огнестрельного оружия, его основных частей и боеприпасов к нему). В Удмуртии до 29 сентября объявлен траур.

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Маргарита Головатенко