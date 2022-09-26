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Татарстанцев предупредили о тумане ночью и утром во вторник

12:55, 26.09.2022
Татарстанцев предупредили о тумане ночью и утром во вторник
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Во вторник, 27 сентября, в Татарстане ожидается туман. Об этом предупреждает Гидрометцентр республики.

По прогнозу синоптиков, туман в Татарстане, в том числе и в Казани, возможен завтра ночью и утром. Ночные температуры в республике составят ночью +3—8 градусов.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Сегодня в Татарстане прогнозируется облачная погода и умеренный юго-западный, западный ветер. Временами возможен дождь, локально сильный. Максимальная температура воздуха днем в республике составит +9—14 градусов.

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Татьяна Демина
Общество Татарстан

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