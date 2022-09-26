Сегодня в Татарстане сильный дождь и до +14 градусов

В понедельник, 26 сентября, в Татарстане ожидается облачная погода и умеренный юго-западный, западный ветер. Временами возможен дождь, локально сильный, предупреждают в Гидрометцентре республики.

Максимальная температура воздуха днем в Татарстане составит +9... +14 градусов. В Казани ожидается от +11 до +13°С, в Набережных Челнах — от +12 до +14°С.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Напомним, сегодня в Казани стартует отопительный сезон. Изначально планировалось начать его 20 сентября, но дату сдвинули из-за теплой погоды.

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Татьяна Демина