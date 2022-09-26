МВД по Удмуртии: шесть человек погибли и 20 пострадали при стрельбе в ижевской школе

На данный момент известно о шести погибших и около 20 пострадавших при стрельбе в школе №88 Ижевска, информация уточняется. Такие цифры представили в МВД по Удмуртии.

— В настоящее время полицейскими обнаружено тело мужчины, открывшего стрельбу. По имеющимся данным, он покончил с собой, — сообщили в ведомстве.

Стрельба в ижевской школе произошла сегодня утром. О жертвах среди детей сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов. Также убит охранник школы.



— Есть жертвы среди детей и раненые. Сейчас почти закончилась эвакуация. По моей информации, сам [напавший] застрелился. Но информацию чуть позже будем сверять с коллегами из ФСБ и системы здравоохранения. Весь периметр оцеплен, сейчас работает Росгвардия, ФСБ, следственные органы на объекте, — рассказал он.



По данным образовательного портала Удмуртии, школа №88 построена в 1994 году. В ней обучаются почти тысяча детей — 982 ученика. Им преподают 80 учителей.



В Министерстве просвещения России также прокомментировали стрельбу в школе №88 Ижевска. По поручению главы ведомства Сергея Кравцова в Удмуртию отправилась замдиректора Департамента государственной политики в сфере защиты прав детей Минпросвещения Юлия Костыряченко. Министр образования и науки Удмуртии Светлана Болотникова уже прибыла место происшествия.



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Татьяна Демина