За первые 9 месяцев года подано 478 заявок на изобретения в области фармацевтики

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

За первые 9 месяцев 2022 года отечественными разработчиками подано 478 заявок на изобретения в области фармацевтики. Об этом рассказали RT в пресс-службе Роспатента.

— За период с января по август 2022 года отечественными разработчиками подано 478 заявок на изобретения в области фармацевтики. Положительная динамика в объеме заявок от отечественных разработчиков, по сравнению с 2021 годом, увеличилась на 12%, — заявили в ведомстве.

По словам специалистов, по состоянию на август этого года наибольшее количество заявок исходит от ученых из вузов и от фармпроизводителей. Кроме того, с января втрое возросло количество заявок на антибактериальные препараты.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Также в июне в Россию поступил самый дорогой препарат из Швейцарии, способствующий борьбе против спинальной мышечной атрофии «Золгенсма». Одна доза препарата обойдется более чем в два миллиона долларов, это связано с особым качеством лекарства.

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Елизавета Пуншева