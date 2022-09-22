УНИКС проиграл ЦСКА в матче Суперкубка Единой лиги ВТБ
УНИКС проиграл ЦСКА в матче 1-го тура групповой стадии Суперкубка Единой лиги ВТБ. Встреча в Москве завершилась со счетом 76:71 в пользу хозяев.
24 сентября УНИКС сыграет с сербской «Мегой».
На прошлой неделе УНИКС обыграл «Самару» в контрольном матче. Игра в Казани завершилась со счетом 67:56.
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Татьяна ЛеухинаСпортБаскетбол Татарстан
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