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УНИКС проиграл ЦСКА в матче Суперкубка Единой лиги ВТБ

19:20, 22.09.2022
УНИКС проиграл ЦСКА в матче Суперкубка Единой лиги ВТБ
Фото: realnoevremya.ru

УНИКС проиграл ЦСКА в матче 1-го тура групповой стадии Суперкубка Единой лиги ВТБ. Встреча в Москве завершилась со счетом 76:71 в пользу хозяев.

24 сентября УНИКС сыграет с сербской «Мегой».

На прошлой неделе УНИКС обыграл «Самару» в контрольном матче. Игра в Казани завершилась со счетом 67:56.

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Татьяна Леухина
СпортБаскетбол Татарстан

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