Детей из Нижневартовска отправят на отдых и оздоровление в Казань

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Департамент образования администрации Нижневартовска (Ханты-Мансийский автономный округ) планирует направить детей, проживающих в городе, на отдых и оздоровление в казанское оздоровительное учреждение. Потратить на эти цели готовы более 1,67 миллиона рублей, выяснило «Реальное время».

Финансирование отдыха и оздоровления детей осуществляет из бюджета Нижневартовска. Детей в возрасте от 6 до 17 лет отправят в столицу Татарстана во время каникул на две недели - с 26 октября по 18 ноября.

Планируется всего один заезд. Отдохнуть в оздоровительном учреждении в Казани смогут 45 детей из Нижневартовска, они приедут на поезде.

Детей планируется кормить пять раз в день - завтрак, обед, полдник и два ужина. Для проживания им должны предоставить благоустроенные отапливаемые корпуса или коттеджи.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, в этом году на организацию летней оздоровительной кампании в Казани потратили 358,9 миллиона рублей. Из этой суммы 14,5 миллиона вложили в текущий ремонт и устранение предписаний контролирующих органов, в том числе на обновление и ремонт фасадов жилых корпусов, пищеблоков и душевых.

В 12 муниципальных лагерях центра «Ял» и в 12 лагерях предприятий летом 2022 года отдохнули около 16 тысяч детей из Казани. Для них организовали 87 смен различного профиля. В их числе экологические, языковые, лидерские, спортивно-оздоровительные, творческие, социально-педагогические, а также технические и патриотические.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Демина