Летом в загородных лагерях отдохнули около 16 тысяч казанских детей

Фото: Олег Тихонов

Минувшим летом в 12 муниципальных лагерях центра «Ял» и в 12 лагерях предприятий отдохнули около 16 тысяч детей из Казани. Об этом рассказали на «деловом понедельнике» в мэрии города.

Этим летом для казанских детей организовали 87 смен различного профиля. В их числе экологические, языковые, лидерские, спортивно-оздоровительные, творческие, социально-педагогические, а также технические и патриотические.

В лагерях «Восток» и «Заречье» этим летом впервые отдыхали дети с ограниченными возможностями здоровья — воспитанники Республиканской спортивной адаптивной школы. Всего 37 несовершеннолетних с синдром Дауна, аутизмом, шизофренией, нарушением речи, слуха, а также нарушениями двигательной активности.

Фото: realnoevremya.ru

Также этим летом в лагерях «Восток» и «Заречье» отдохнули 33 ребенка из Донецкой и Луганской народных республик. Организованным отдыхом за летние месяцы удалось охватить 747 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

В целом в татарстанских лагерях за два месяца летней оздоровительной кампании отдохнули 130,4 тысячи детей. В Краснодарском крае и Крыму отдохнули 1,8 тысячи детей из Татарстана.

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Татьяна Демина