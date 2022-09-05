На летнюю оздоровительную кампанию в Казани потратили 358,9 миллиона рублей

Фото: Олег Тихонов (архив)

В этом году на организацию летней оздоровительной кампании в Казани потратили 358,9 миллиона рублей. Такую цифру озвучили городские власти.

Из почти 359 миллионов рублей 14,5 миллиона вложили в текущий ремонт и устранение предписаний контролирующих органов, в том числе на обновление и ремонт фасадов жилых корпусов, пищеблоков и душевых.

Свыше 8 миллионов рублей из бюджета Казани вложили в обеспечение антитеррористической защищенности детских лагерей. Например, в «Нармонке» и «Бригантине» полностью заменили ограждение, в лагерях им. Ю. Гагарина и «Молодежный» установлены новые контрольно-пропускные пункты, а в лагерях центра «Ял» установили дополнительные камеры видеонаблюдения.

Фото: Олег Тихонов (архив)

Прошедшим летом в 12 муниципальных лагерях центра «Ял» и в 12 лагерях предприятий отдохнули около 16 тысяч детей из столицы Татарстана. Для них организовали 87 смен различного профиля, в том числе экологические, языковые, лидерские, спортивно-оздоровительные, творческие, социально-педагогические, а также технические и патриотические.



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Татьяна Демина