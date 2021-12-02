Казанцы пожаловались на проблемы с канализацией у дома в Ново-Савиновском районе

Фото: Ринат Назметдинов

Жительница Казани Эльвина Сафарова пожаловалась на проблемы с канализацией у дома №69 по проспекту Ямашева в Ново-Савиновском районе города в ходе видеоконференции с градоначальником Ильсуром Метшиным. Об этом сообщается на сайте мэрии столицы Татарстана.

Женщина отметила, что стало невозможно открывать окна в квартире, так как запах сразу же проникает в помещение. Мэр Казани ответил, что сети «Водоканала» в этом районе находятся в изношенном состоянии, что приводило к неоднократным провалам на улицах Амирхана и Четаева. По его словам, причиной неприятного запаха в по проспекту Ямашева, 69 стала авария на третьем северном канализационном коллекторе. В настоящее время там ведутся работы, которые планируется завершить во втором квартале 2022 года. Пока для нормализации водоотведения домов и устранения неприятных запахов были смонтированы временные перекачивающие линии.

Фото: kzn.ru

Ранее замруководителя исполкома Казани Искандер Гиниятуллин рассказал о планах завершить к февралю работы на канализационной сети в Ново-Савиновском районе Казани. По его словам, водопровод по улицам Ямашева — Амирхана — Чистопольской был построен в 1985 году и давно изношен. Он дошел до критического состояния и работает на износ.



Дарья Акимова