Кандидатуру нового главы «Газпром межрегионгаз Казань» согласуют с властями Татарстана

При назначении нового гендиректора «Газпром межрегионгаз Казань» руководство головной компании будет обсуждать кандидатов с руководством Татарстана. Об этом заявил «Реальному времени» заместитель генерального директора по реализации и транспортировке газа ООО «Газпром межрегионгаз» Юрий Пахомовский.

— У нас полное взаимодействие с республикой в этом плане, нет никаких разночтений, работаем как одна команда. Поэтому [кандидатуру на пост] проговорим, согласуем с республикой. Посоветуемся. И после этого уже какие-то будут назначения. Пока рано об этом говорить, — сообщил он.

По словам Юрия Пахомовского, головная компания пока не будет торопиться с назначением. «У нас здесь хороший коллектив, хорошие заместители, которых воспитал Ринат Касимович Сабиров», — сказал он, добавив, что с приходом тот поменял всю команду «Газпром межрегионгаз Казань».

Юрий Пахомовский полагает, что исполнять обязанности гендиректора будет кто-то из замов. Точные сроки утверждения нового гендиректора он назвать затруднился.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Сегодня утром простились с гендиректором «Газпром межрегионгаз Казань» Ринатом Сабировым, скоропостижно скончавшимся накануне в возрасте 55 лет. На церемонию прощания приехал руководитель аппарата президента Татарстана Асгат Сафаров, вице-премьер, руководитель аппарата Кабмина республики Шамиль Гафаров, гендиректор «Татнефтехиминвест-холдинга» Рафинат Яруллин. Проститься с ним в Казань прилетел и Юрий Пахомовский.



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Луиза Игнатьева