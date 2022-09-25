В Казани простились с гендиректором «Газпром межрегионгаз Казань» Ринатом Сабировым
В Казани прошла церемония прощания с генеральным директором «Газпром межрегионгаз Казань» Ринатом Сабировым. Проститься с ним приехал заместитель генерального директора по реализации и транспортировке газа ООО «Газпром межрегионгаз» Юрий Пахомовский, гендиректор ООО «Газпром трансгаз Казань» Рустем Усманов, гендиректор ОАО «Татнефтехиминвестхолдинг» Рафинат Яруллин.
С первой прощальной речью выступил глава аппарата президента Татарстана Асгат Сафаров. Он отметил, что Сабиров отличался ответственностью к делу и исполнительностью. Замгендиректора «Газпром межрегионгаз» Юрий Пахомовский отметил, что он всегда оказывался прав в неоднозначные ситуациях, подтверждая высокий профессионализм. Наставником и другом в жизни для него являлся Рафинат Яруллин. Он отметил, что Ринат Сабиров всегда старался быть лучшим.
Смерть Рината Сабирова оказалась неожиданной для всех, так как он никогда не жаловался на здоровье.
Церемония прощания с Ринатом Сабировым проходила в фойе офиса «Газпром межрегионгаз Казань». Проститься с ним в выходной день приехал весь коллектив, все два этажа были переполнены.
Сабирова похоронят на мусульманском кладбище возле Самосырово. На похороны приехала дочь Диана. Сын Сабирова является студентом одного из университетов Санкт-Петербурга и должен успеть прибыть на кладбище.
Генеральный директор АО «Газпром межрегионгаз Казань» скончался 24 сентября на 56-м году жизни.
Коллектив компании «ТАИФ-НК» выразил соболезнования, слова сочувствия и поддержки родным и близким генерального директора «Газпром межрегионгаз Казань» Рината Сабирова в связи с его внезапным уходом из жизни.
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