В Казани простились с гендиректором «Газпром межрегионгаз Казань» Ринатом Сабировым

Фото: Максим Платонов

В Казани прошла церемония прощания с генеральным директором «Газпром межрегионгаз Казань» Ринатом Сабировым. Проститься с ним приехал заместитель генерального директора по реализации и транспортировке газа ООО «Газпром межрегионгаз» Юрий Пахомовский, гендиректор ООО «Газпром трансгаз Казань» Рустем Усманов, гендиректор ОАО «Татнефтехиминвестхолдинг» Рафинат Яруллин.

Фото: Максим Платонов

С первой прощальной речью выступил глава аппарата президента Татарстана Асгат Сафаров. Он отметил, что Сабиров отличался ответственностью к делу и исполнительностью. Замгендиректора «Газпром межрегионгаз» Юрий Пахомовский отметил, что он всегда оказывался прав в неоднозначные ситуациях, подтверждая высокий профессионализм. Наставником и другом в жизни для него являлся Рафинат Яруллин. Он отметил, что Ринат Сабиров всегда старался быть лучшим.

Фото: Максим Платонов

Смерть Рината Сабирова оказалась неожиданной для всех, так как он никогда не жаловался на здоровье.

Церемония прощания с Ринатом Сабировым проходила в фойе офиса «Газпром межрегионгаз Казань». Проститься с ним в выходной день приехал весь коллектив, все два этажа были переполнены.

Фото: Максим Платонов

Сабирова похоронят на мусульманском кладбище возле Самосырово. На похороны приехала дочь Диана. Сын Сабирова является студентом одного из университетов Санкт-Петербурга и должен успеть прибыть на кладбище.



Фото: Максим Платонов

Генеральный директор АО «Газпром межрегионгаз Казань» скончался 24 сентября на 56-м году жизни.

Коллектив компании «ТАИФ-НК» выразил соболезнования, слова сочувствия и поддержки родным и близким генерального директора «Газпром межрегионгаз Казань» Рината Сабирова в связи с его внезапным уходом из жизни.



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Луиза Игнатьева