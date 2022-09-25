В Зеленодольском районе Татарстана проходит голосование по вхождению ДНР и ЛНР в состав России

Фото: пресс-служба Зеленодольского района Татарстана

В поселке Васильево Зеленодольского района Татарстана проходит голосование по вхождению Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей в состав России, сообщили в пресс-службе района.



Фото: пресс-служба Зеленодольского района Татарстана

В трех пунктах сегодня голосуют порядка 80 человек. 52 из них проживают в пункте временного размещения в санатории «Васильевский», другие — на территории Зеленодольского района.

Фото: пресс-служба Зеленодольского района Татарстана

Референдумы о вхождении в состав России стартовали вчера. Луганская и Донецкая народные республики неоднократно говорили о желании войти в состав России. Их главы — Леонид Пасечник и Денис Пушилин — приняли решение о проведении референдумов по этому вопросу. Они пройдут 23—27 сентября. Вместе с ДНР и ЛНР о планах провести референдум о вхождении в состав России объявили Херсонская и Запорожская области.

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Маргарита Головатенко