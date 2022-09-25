«ТАИФ-НК» выражает соболезнования в связи со смертью Рината Сабирова

Коллектив компании «ТАИФ-НК» выражает искренние соболезнования, слова сочувствия и поддержки родным и близким генерального директора «Газпром межрегионгаз Казань» Рината Сабирова в связи с его внезапным уходом из жизни.

«Ринат Касимович пользовался заслуженным уважением и авторитетом среди коллег и партнеров, был ярким профессионалом, внесшим большой вклад в развитие нефтегазохимической отрасли страны», — говорится в соболезновании.