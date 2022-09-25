Эксперт: заболеваемость коронавирусом в России находится на верхнем плато

Заболеваемость коронавирусом в России находится на верхнем плато, такое мнение выразил главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн.



По его словам, в России к началу сентября заболеваемость поднялась до «верхних цифр». Сейчас заболевают порядка 50 тысяч человек, а умирают примерно 100 человек.

— Летальность вируса невысокая. <...> Это будет тянуться, и [уровень заболеваемости] постепенно начнет спускаться. Я думаю, что спуск будет отчетливее где-нибудь в ноябре, — приводит его слова ТАСС.

Фото: realnoevremya.ru

Директор московского Научного центра психического здоровья Татьяна Клюшник сообщила, что COVID-19 в последние годы стал серьезным триггером психических патологий: «Патогенетические механизмы, лежащие в основе инфекционных и психических заболеваний, очень схожи, поэтому COVID провоцирует психические заболевания. Как и стрессовый фактор при недостатке работы, например, он способствует развитию психических заболеваний».

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Маргарита Головатенко