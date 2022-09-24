В Госдуму внесли законопроект о выплате 300 тысяч рублей мобилизованным гражданам

Депутаты от ЕР и КПРФ внесли в Госдуму законопроект о единовременной выплате в 300 тысяч рублей для граждан, которых призовут во время частичной мобилизации. Об этом сообщает «РИА Новости».

Депутат ГД от «Единой России» Мария Бутина также сообщила, что на следующей неделе пройдет обсуждение предоставления мобилизованным кредитных каникул и гарантий сохранения рабочих мест.

Как уточнил, в свою очередь, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, партия уже подготовила законопроект о кредитных каникулах, идут консультации с другими фракциями, ожидается отзыв правительства.

Фото: realnoevremya.ru

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций подготовит рекомендуемый список специальностей по отраслевым направлениям для отсрочки от частичной мобилизации до 26 сентября.

Сейчас ведомство прорабатывает с Минобороны форму подачи списков сотрудников, подходящих под критерии отсрочки от частичной мобилизации. Форма будет открыта на следующей неделе на Госуслугах.

В ведомстве уточнили, что отсрочку от частичной мобилизации получат специалисты, работающие в аккредитованных IT-компаниях, операторах связи и медиа.

В среду глава Комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко сообщила, что парламентарии прорабатывают поправки в Трудовой кодекс России, касающиеся защиты трудовых прав граждан, попавших под частичную мобилизацию.

Трудовой договор с мобилизованными россиянами будет возобновляться по желанию сотрудника в течение трех месяцев с момента его возвращения. Об этом сообщил первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак.



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Максим Кокунин