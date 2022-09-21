В Совфеде сообщили о подготовке поправок в Трудовой кодекс о защите прав мобилизованных

Парламентарии прорабатывают поправки в Трудовой кодекс России, касающиеся защиты трудовых прав граждан, попавших под частичную мобилизацию. Об этом сообщила глава комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко.

— Важно, чтобы человек, когда он уходит как мобилизованный и покидает свое рабочее место, сохранил за собой это место. Будем работать над внесением изменений в Трудовой кодекс, чтобы сохранить трудовые гарантии и обеспечить меры господдержки частично мобилизованным, — приводит ТАСС ее слова.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Святенко допустила, что в кодексе могут закрепить меру по государственной компенсации для граждан в случае потери рабочего места.

Сегодня банкам и микрофинансовым организациям рекомендовали дать кредитные каникулы гражданам, которые попали под частичную мобилизацию. Кредитные каникулы также будут предоставлять близким родственникам заемщиков, попавшим под частичную мобилизацию, если они находятся у них на иждивении.



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Татьяна Леухина