В Совфеде заявили, что возобновление трудового договора мобилизованного будет происходить по его желанию

Трудовой договор с мобилизованными россиянами будет возобновляться по желанию сотрудника в течение трех месяцев с момента его возвращения. Об этом сообщил первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

— Мы предлагаем приостанавливать трудовые договоры и возобновлять их по желанию работника, который выполнил свой воинский долг, в трехмесячный срок после его возвращения, — пояснил он.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

На период приостановки договора работодатель может принять нового работника, передает пресс-служба Совфеда.

В среду глава Комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко сообщила, что парламентарии прорабатывают поправки в Трудовой кодекс России, касающиеся защиты трудовых прав граждан, попавших под частичную мобилизацию.

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