Россия ратифицировала договор о таможенном сотрудничестве с Белоруссией

Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации таможенного сотрудничества России и Белоруссии и о гармонизации таможенного законодательства и сотрудничестве в таможенной сфере. Соответствующий документ появился на официальном сайте правовой информации.

Документ создан с целью реализации программы по гармонизации налогового и таможенного законодательства России и Белоруссии и сотрудничеству в таможенной сфере. Он включает в себя разработку межгосударственного центра в структуре Таможенного комитета Союзного государства для координации работы по управлению рисками и реализации аналитических функций и мониторинга совершения таможенных операций. Находиться он будет в Минске. Его финансирование осуществится из бюджета Союзного государства.

Кроме того, договор регулирует вопросы сотрудничества таможенных служб двух государств. В его направления входят: информационное взаимодействие и взаимный обмен сведениями, совместный таможенный контроль, категорирование лиц, совершающих таможенные операции, взаимодействие мобильных групп таможенных органов, регулирование института уполномоченного экономического оператора.

Фото: realnoevremya.ru

Документ вступает в силу на десятый день после получения по дипломатическим каналам последнего письменного уведомления о выполнении сторонами необходимых внутригосударственных процедур. Он заключается на 5 лет и автоматически продлевается на тот же срок. При желании одной из сторон прекратить его действие нужно заранее письменно уведомить другую сторону, но не позднее чем за полгода до истечения соответствующего периода.

Напомним, что на фоне объявленной частичной мобилизации для россиян на федеральном уровне отсутствуют ограничения на поездки как внутри страны, так и за рубеж. По этому вопросу за уточнениями можно обратиться в военкомат, к которому гражданин приписан.



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Елизавета Пуншева