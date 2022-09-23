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Глава Ростуризма: не получившие повестку россияне могут выезжать за рубеж

07:49, 23.09.2022
Глава Ростуризма: не получившие повестку россияне могут выезжать за рубеж
Фото: kremlin.ru

На фоне объявленной частичной мобилизации для россиян на федеральном уровне отсутствуют ограничения на поездки как внутри страны, так и за рубеж, заявила глава Ростуризма Зарина Догузова.

— Исходя из той информации, которая у нас есть на текущий момент, если вы не получили повестку, то отправляться в поездки можно, — приводит ее слова RT.

Догузова отметила, что по этому вопросу за уточнениями можно обратиться в военкомат, к которому гражданин приписан.

Фото: realnoevremya.ru

Президент России Владимир Путин подписал указ «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации». Частичная мобилизация в России объявлена с 21 сентября.

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Маргарита Головатенко
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