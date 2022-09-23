Глава Ростуризма: не получившие повестку россияне могут выезжать за рубеж

На фоне объявленной частичной мобилизации для россиян на федеральном уровне отсутствуют ограничения на поездки как внутри страны, так и за рубеж, заявила глава Ростуризма Зарина Догузова.



— Исходя из той информации, которая у нас есть на текущий момент, если вы не получили повестку, то отправляться в поездки можно, — приводит ее слова RT.

Догузова отметила, что по этому вопросу за уточнениями можно обратиться в военкомат, к которому гражданин приписан.

Фото: realnoevremya.ru

Президент России Владимир Путин подписал указ «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации». Частичная мобилизация в России объявлена с 21 сентября.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко