В Татарстане завершается благоустройство общественных пространств

Фото: Максим Платонов

В Татарстане работы по благоустройству общественных пространств выполнены на 83%. Об этом сообщает министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин.

В этом году в республике благоустройство 65 общественных пространств ведется в рамках федеральных и республиканских программ. К настоящему моменту полностью готовы 15 объектов.

Фото: Максим Платонов

На этой неделе о полном завершении работ отчитались подрядчики в Тюлячинском, Лаишевском, Муслюмовском и Заинском районах. Также в указанный период сданы по одному объекту в Нижнекамске и в Арском районе.

Напомним, 27 августа Министр строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана Марат Айзатуллин рассказал, что работы по благоустройству общественных пространств региона в рамках федеральных и республиканских программ на этот год выполнены на 66%.

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Елизавета Пуншева