Работы по благоустройству общественных пространств Татарстана выполнены на 66%

Фото: Максим Платонов (архив)

Министр строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана Марат Айзатуллин рассказал, что работы по благоустройству 65 общественных пространств региона в рамках федеральных и республиканских программ на этот год выполнены на 66%. Об этом сообщает пресс-служба президента РТ.

По его словам, только на этой неделе полностью завершились работы в Тукаевском районе. Кроме того, в отрасли спорта в этом году должны быть сданы шесть крытых футбольных манежей, один из которых, в Елабуге, подрядчики закончили на этой неделе. Общее выполнение СМР на объектах — 75%, заключил он.

Фото: realnoevremya.ru

Напомним, 17 июля первый заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана Алексей Фролов сообщил, что работы по благоустройству общественных пространств региона в рамках федеральных и республиканских программ на этот год выполнены на 30%.

Также стоит отметить, что 23 июня был опубликован список общественных пространств Казани, которые, по мнению жителей, должны быть благоустроены в 2023 году в приоритетном порядке. Их определили по итогам всероссийского голосования, проводимого по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» с 15 апреля по 30 мая во всех регионах России.

В перечень вошли 27 общественных пространств Казани. «Реальное время» публикует список объектов.



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Максим Кокунин