Владимир Путин подписал ряд поправок о военной службе

Президент России Владимир Путин подписал ряд поправок к Уголовному кодексу, касающихся военной службы. Все документы опубликованы на официальном портале правовой информации.

Теперь в УК вводится новая статья «Мародерство». За это преступление будут наказывать лишением свободы на срок от шести до 15 лет.

За «добровольную сдачу в плен» грозит от 3 до 10 лет. Но если военнослужащий, впервые совершивший такое преступление, принял меры для своего освобождения, вернулся к месту службы и не совершил в плену других преступлений, то его могут освободить от ответственности.

Дезертирство или неявка на военную службу по призыву будет караться лишением свободы на срок от 5 до 10 лет. Находящиеся в запасе и призванные на военные сборы граждане будут нести ту же ответственность, что и контрактники.

Также ужесточается ответственность за неисполнение воинского приказа, отказ участвовать в боевых действиях, сопротивление начальнику военной службы, нарушение правил службы, а также утрату военного имущества.

Кроме того, за повторное нарушение условий договора грозит от четырех до восьми лет колонии, а если не выполнено задание или ущерб составил не менее 5 млн рублей — от 5 до 10 лет.

Отягчающим обстоятельством при преступлениях против военной службы будет считаться, если они совершены не только в условиях вооруженного конфликта, но и в период мобилизации или военного положения, в военное время.

Президент России Владимир Путин подписал указ «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации». Частичная мобилизация в России объявлена с 21 сентября. В ходе нее призовут 300 тысяч резервистов, сообщил министр обороны страны Сергей Шойгу.

Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов рассказал, что мобилизация может коснуться в первую очередь солдат, старшин и прапорщиков до 35 лет и младших офицеров до 45 лет. По его словам, мобилизация будет распространяться в первую очередь на резервистов, имеющих современные специальности. Выпускников вузов с военными кафедрами частичная мобилизация не затронет. Об этом заявил глава Комитета Совфеда по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

После объявления в России всеобщей мобилизации не принимались никакие решения об изменении статуса специальной военной операции (СВО) и о введении военного положения, сообщил пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков.

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Максим Кокунин