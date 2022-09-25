В Татарстане работы по строительству школ и детских садов выполнены на 40%

В Татарстане проекты по строительству учреждений образования реализованы на 40%. Об этом доложил министр строительства, архитектуры и ЖКХ Марат Айзатуллин.



Всего в программу текущего года включено 5 учреждений. Из них работы полностью завершены в двух.

Предстоит завершить строительство школы — детского сада на 240/120 мест в Мамадыше. Работы по объекту выполнены на 57%.

Фото: realnoevremya.ru

Также продолжается строительство школы на 100 мест в селе Шильнебаш. Работы по детскому саду в Казани завершены на 48%.

Напомним, в конце августа Айзатуллин сообщил, что в Татарстане в рамках национальных проектов и государственных программ строятся пять образовательных учреждений.



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Елизавета Пуншева