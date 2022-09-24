Президент Татарстана обсудил с первым замглавы Центробанка проведение спартакиады «Единство-2022» в Казани

Президент Татарстана Рустама Минниханова встретился с первым заместителем председателя Банка России Владимиром Чистюхиным. Они обсудили совместные проекты, в том числе проведение в Казани Спартакиады ЦБ «Единство-2022», сообщает пресс-служба главы республики.

Мероприятия пройдут на территории Деревни Универсиады с 26 по 30 сентября.

Программа спартакиады затронет соревнования по 10 видам спорта: баскетбол, эстафета по плаванию, мини-футбол, бадминтон, шахматы, шашки, настольный теннис, пляжный волейбол, легкоатлетическая эстафета и хоккей. Уточняется, что в Казань уже прибыли порядка 300 спортсменов, а также болельщики.

Фото: president.tatarstan.ru

На этой недели президент Татарстана встретился с первым вице-президентом Ирана Мохаммадом Мохбером. Стороны обсудили торгово-экономическое сотрудничество.

Минниханов просил передать слова благодарности президенту Ирана за личное внимание к развитию сотрудничества.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Максим Кокунин