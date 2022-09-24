В Татарстане медики смогли пришить отрубленную кисть 17-летнему подростку
Врачи ДРКБ и РКБ Татарстана смогли пришить отрубленную топором кисть 17-летнему подростку, сообщает Минздрав республики.
Уточняется, что он лишился кисти, когда колол дрова. Врачи провели три сложнейшие операции.
— Проведены хирургические операции: реплантация кисти, ревизия лучевой артерии, тромбоэктомия, некроэктомия ткани, — рассказали в клинике.
В ДРКБ Татарстана добавили, что к ребенку уже вернулась возможность слегка сжимать пальцы руки.
Напомним, в августе в Казани возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 1 ст. 238 УК РФ), после получения 6-летним мальчиком травм на «поющих» фонтанах в парке Горького — ребенку оторвало три пальца на ноге, два из которых потом пришили врачи. В мэрии города заявили, что не понимают, как такое могло произойти, с родителями ребенка связались, им предложили помощь.
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