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Лукашенко заявил, что ему «уже осточертело» быть президентом

20:59, 23.09.2022
Лукашенко заявил, что ему «уже осточертело» быть президентом
Фото: kremlin.ru

Президент Белоруссии Александр Лукашенко признался, что ему «уже осточертело» быть главой республики. Однако, по его словам, он находится под давлением своих соратников, переживает за их судьбу при другой власти и не хочет их подвести.

— Вы не представляете, под каким я давлением нахожусь, прежде всего с вашей стороны. Я боюсь вас подвести. Думаю, ну вы же на баррикадах стоите и меня там поддерживаете, из меня там лепите какого-то идола и так далее, а я подведу вас. Вас, госслужащих настоящих, которые за страну. Вы не представляете, это — самое ответственное дело, — приводит слова Лукашенко агентство БелТА.

Во время общения с журналистами государственных СМИ в мемориальном комплексе «Хатынь» под Минском Лукашенко рассказал, почему не оставляет государственный пост.

— Ну ладно, хорошо. Плюнул, пошел. Никто в меня камень по большому счету не бросит». А что будет с вами? И где гарантия, что… Ну ладно, мы приведем к власти нормальных людей. А где гарантия, что они удержат эту власть? Где гарантия? Гарантии нет. И тогда с вас начнут медленно, снизу вверх или сверху вниз шкуру сдирать. И я, если буду жив, как я буду жить? Или дети мои — меня не будет, как они будут жить? Они же все рядом со мной, в строю, — отметил белорусский лидер.

В начале января президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что он уйдет на покой, если белорусский народ примет соответствующее решение. Также он подчеркнул, что уже сделал свое дело.

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Татьяна Леухина
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