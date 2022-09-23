Лукашенко заявил, что ему «уже осточертело» быть президентом

Президент Белоруссии Александр Лукашенко признался, что ему «уже осточертело» быть главой республики. Однако, по его словам, он находится под давлением своих соратников, переживает за их судьбу при другой власти и не хочет их подвести.

— Вы не представляете, под каким я давлением нахожусь, прежде всего с вашей стороны. Я боюсь вас подвести. Думаю, ну вы же на баррикадах стоите и меня там поддерживаете, из меня там лепите какого-то идола и так далее, а я подведу вас. Вас, госслужащих настоящих, которые за страну. Вы не представляете, это — самое ответственное дело, — приводит слова Лукашенко агентство БелТА.

Во время общения с журналистами государственных СМИ в мемориальном комплексе «Хатынь» под Минском Лукашенко рассказал, почему не оставляет государственный пост.

— Ну ладно, хорошо. Плюнул, пошел. Никто в меня камень по большому счету не бросит». А что будет с вами? И где гарантия, что… Ну ладно, мы приведем к власти нормальных людей. А где гарантия, что они удержат эту власть? Где гарантия? Гарантии нет. И тогда с вас начнут медленно, снизу вверх или сверху вниз шкуру сдирать. И я, если буду жив, как я буду жить? Или дети мои — меня не будет, как они будут жить? Они же все рядом со мной, в строю, — отметил белорусский лидер.

В начале января президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что он уйдет на покой, если белорусский народ примет соответствующее решение. Также он подчеркнул, что уже сделал свое дело.



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Татьяна Леухина