Альянс турагентств: россияне не отказываются от путевок за границу на фоне мобилизации

После объявления в России частичной мобилизации массовых отказов от путевок за границу не наблюдается. Об этом рассказал РИА Новости вице-президент Альянса туристических агентств (АТА) Алексан Мкртчян.



— Одни клиенты спрашивают нас, что будет, если они не полетят. Другие — интересуются, никто ли не отказался от путевки, чтобы ее тут же купить, — делится информацией Мкртчян.

Он также рассказал, что все хорошие отели и гостиницы, например, в Турции забронированы и оплачены до середины октября. Эксперт добавил, что если кто-то и отказывается, то эти путевки не пропадают — желающие есть и их много.



Он заявил, что массовых аннуляций туров не было, от них отказались меньше 4% туристов. В первое время после объявления мобилизации в стране на фоне паники наблюдался всплеск запросов на аннуляцию — и то всего 20%.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

— Но потом власти выступили с разъяснениями, в том числе глава Ростуризма, что никакого закрытия границ нет и выезд свободный для тех, у кого нет повесток. После этого волна звонков и обращений начала спадать. — рассказал аналитик.

Глава туроператора Space Travel Артур Мурадян в свою очередь сообщил, что 21 сентября было отменено 30% туров, а уже 22 сентября — всего 16%. Также Мурадян сказал, что хоть темп аннуляций и упал примерно в два раза, в агентстве фиксируется замедление продаж на 35%. Частично эксперт связывает это с повышением цен на перевозку, отсутствием понимания перспектив из-за санкций и трудностями при прохождении границы.

Ранее глава Ростуризма Зарина Догузова сообщила, что на фоне объявленной частичной мобилизации для россиян на федеральном уровне отсутствуют ограничения на поездки как внутри страны, так и за рубеж. По этому вопросу за уточнениями можно обратиться в военкомат, к которому гражданин приписан.



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Илина Хакимова