В реконструкцию Горьковского шоссе в Казани вложат еще 5 миллиардов рублей

В Казани на третью очередь реконструкции Горьковского шоссе готовы направить еще 5,07 миллиарда рублей. Средства выделяются из федерального и республиканского бюджетов, выяснило «Реальное время».

Речь идет об ул. Болотникова, ул. Фрунзе, ул. Горьковское шоссе, ул. Залесной, участке от ул. Музыкальной до трассы М-7 «Волга». Работы планируется завершить до 26 ноября 2022 года.

На текущий год предусмотрено почти 32,88 миллиона рублей. Финансирование на 2022-й определено в размере 2,6 миллиарда. Чуть меньше — 2,44 миллиарда рублей — выделяется на 2024-й.

Эскиз проекта

Напомним, на первую очередь реконструкции Горьковского шоссе в Кировском районе Казани выделили более 5,5 миллиарда рублей. Работами займется местное ООО «Мосты и дороги». На первую очередь готовы направить 6,07 миллиарда рублей. Подрядчика пока не определили.



Проект планировки территории линейного объекта «Реконструкция Горьковского шоссе в Кировском районе Казани, участок от улиц Чкалова и Степана Халтурина до автомобильной дороги М-7 «Волга» городские власти утвердили в конце июня. Дорогу планируется расширить до шести полос, работы уже ведутся.

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Татьяна Демина