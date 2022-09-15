На реконструкцию Горьковского шоссе в Казани выделят еще 6 миллиардов рублей

На реконструкцию Горьковского шоссе в Кировском районе Казани — участка от улицы Музыкальная до трассы М-7 «Волга» (1-я очередь) планируется выделить 6,07 миллиарда рублей. Работы хотят завершить до 24 ноября 2024 года.

Из указанной суммы более 1 миллиарда — налог на добавленную стоимость (НДС). На непредвиденные затраты предусмотрено 74,76 миллиона рублей.

Подрядчика ищет ГКУ «Главтатдортранс». Финансирование реконструкции Горьковского шоссе осуществляется из федерального и республиканского бюджетов.

Напомним, в июле объявили тендер на реконструкцию Горьковского шоссе более чем за 5,5 миллиарда рублей. Средства выделялись из федерального и республиканского бюджетов. Речь шла об улицах Болотникова, Фрунзе, Горьковском шоссе, Залесной и об участке от ул. Музыкальной до дороги федерального значения М-7 «Волга» (2-я очередь).

Как выяснило «Реальное время» работами займется местное ООО «Мосты и дороги». Получить контракт хотели две компании. Одна из них заявила начальную цену контракта, но казанское ООО «Мосты и дороги» предложило на 104 тысячи меньше и выиграло тендер.



В июне казанские власти утвердили проект планировки территории линейного объекта «Реконструкция Горьковского шоссе в Кировском районе Казани, участок от улиц Чкалова и Степана Халтурина до М-7". Площадь территории планируемого размещения линейного объекта превысила 879 тыс. кв. м, строительная длина — 11,3 тыс. метров.



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Татьяна Демина