Сегодня в Татарстане сильный ветер и до +24 градусов

В субботу, 24 сентября, в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. Местами возможен небольшой дождь, предупреждают в Гидрометцентре республики.

Днем в Татарстане потеплеет до +19—24 градусов. В Казани ожидается до +21°С, в Набережных Челнах — до +24°С.

Синоптики прогнозируют юго-восточный с переходом на юго-западный умеренный ветер. Днем и вечером порывы могут усиливаться до 15—20 м/с.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

По данным Гидрометцентра Татарстана, в начале следующей недели неустойчивая погода с дождями сохранится. Минимальные температуры воздуха ночью составят +5—10°С, максимальные днем — от +9 до +14°С.

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Татьяна Демина