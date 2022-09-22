В Татарстане до конца недели ожидаются дожди

Фото: Максим Платонов

В Татарстане до конца недели ожидаются небольшие дожди, в начале следующей недели температурные показатели вернутся в рамки климатической нормы сентября. Об этом сообщили в Гидрометцентре республики.



Сегодня в Татарстане местами наблюдается небольшой дождь. Температуры в полдень составили +15..+24°С, в крайних восточных районах до +28°С.

В пятницу и субботу, 23 и 24 сентября, в республике ожидается небольшой дождь. Сохранится повышенный температурный фон — ночью ожидается +9..+14°С, днем — до +19..+24°С.

В воскресенье, 25 сентября, существенных осадков не прогнозируется. Ночью температура понизится до +7..+12°С. Днем ожидаются дожди и до +13..+18°С.

Фото: Максим Платонов

В начале следующей недели в Татарстане неустойчивая погода с дождями сохранится. Минимальные температуры воздуха ночью составят +5..+10°С, максимальные днем — от +9 до +14°С.

В Гидрометцентре Татарстана предупредили жителей о тумане в пятницу, 23 сентября. По прогнозу синоптиков, туман в Татарстане ожидается завтра ночью и утром. Также местами пройдет небольшой дождь.

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Маргарита Головатенко